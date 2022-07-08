國民黨問蔡總統為何提名林智堅 民進黨：烏賊戰

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民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議持續延燒，國民黨立法院黨團8日上午召開「智堅版轉型正義！學生抄襲 教授準備背黑鍋？」記者會，黨團總召曾銘宗（左）、立委費鴻泰（右）針對林智堅論文提出疑點，呼籲學校盡速調查。中央社記者吳家昇攝 111年7月8日

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（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北8日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅，論文遭質疑涉抄襲，國民黨今天呼籲，台灣大學要嚴審林智堅的論文，不要受到總統蔡英文的壓力；並呼籲蔡總統出面說明，民進黨為何會提名這樣的參選人。

民進黨發言人謝子涵說，選舉一到，那個令人熟悉的國民黨又回來了。謝子涵指出，各種烏龍爆料、打烏賊戰等等奧步就紛紛出現，真的是不抹黑、不詐騙就不會選舉。

林智堅遭國民黨籍台北市議員王鴻薇指論文涉抄襲，引發社會關注。

國民黨今天召開記者會，指林智堅不願回應外界質疑。受邀出席記者會國民黨籍台北市議員徐巧芯說，蔡總統面對李眉蓁的論文事件時，曾鼓勵李眉蓁勇於面對質疑，好好回應說明，為何現在面對林智堅的論文爭議時，卻僅說林智堅辛苦了；蔡總統不要只是在林智堅的臉書留言，應出面說明，為何民進黨會提名這樣的參選人。

徐巧芯表示，台大是台灣學術界的明燈，如果這樣抄襲的內容可以過關，那以後的碩博士生都可以比照辦理；台大說會嚴審，他希望台大真的能嚴審，不要受到蔡總統壓力，所以他們必須要聲援台大，並譴責沒搞清楚狀況，還在抹黑、潑髒水的人。

文傳會副主委林家興說，目前是台大校長遴選的時程，呼籲所有參與台大校長遴選者，都應該公開站出來，對這件事表態，不要躲在學術中立的高牆後；台大學術倫理委員會預計9月初會審定林智堅的論文，新校長則預計在10月初產生，希望這2個程序都能夠公正、公開、公平，不要互相干擾。（編輯：蘇龍麒）1110708