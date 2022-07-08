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蔡總統：安倍晉三是台灣民主伙伴 盼各界為他祈福

2022/7/8 16:18（7/8 16:35 更新）
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日本前首相安倍晉三8日遭槍擊送醫。總統蔡英文表示，安倍晉三是台灣的民主伙伴，盼各界為他祈福。圖為民進黨主席蔡英文（左）2011年在台北國賓飯店，與日本前首相安倍晉三（右）會晤。（中央社檔案照片）
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊送醫。總統蔡英文表示，安倍晉三是台灣的民主伙伴，盼各界為他祈福。圖為民進黨主席蔡英文（左）2011年在台北國賓飯店，與日本前首相安倍晉三（右）會晤。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北8日電）日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫。總統蔡英文今天表示，安倍晉三是台灣的民主伙伴，希望各界一同為他祈福。

蔡總統今天下午出席台巴科大交換生結業典禮，在一整段英文致詞中，特別以中文表達，她要借用這個機會，對日本前首相安倍晉三被槍擊事件表達看法，嚴厲譴責暴力。

蔡總統強調，安倍晉三和巴拉圭一樣，一直是台灣的民主伙伴、重要的朋友，並希望各界一同為他祈福。

蔡總統稍早也在臉書發文表示，安倍前首相不僅是她的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，長年以來力挺台灣，推動台日關係進展不遺餘力。希望安倍前首相能儘速脫離險境，希望「我們的好朋友」，能夠有平安的消息傳來。（編輯：陳政偉）1110708

日本前首相安倍晉三（圖）8日在奈良市演說時遭槍擊送醫，總統蔡英文第一時間表達慰問。圖為安倍2018年親筆寫「台灣加油」為花蓮地震受災者打氣。（圖取自instagram.com/shinzoabe）
日本前首相安倍晉三（圖）8日在奈良市演說時遭槍擊送醫，總統蔡英文第一時間表達慰問。圖為安倍2018年親筆寫「台灣加油」為花蓮地震受災者打氣。（圖取自instagram.com/shinzoabe）
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