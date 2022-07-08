沉寂多年後 台加首度部長級交流受矚目

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（中央社記者程愛芬溫哥華7日專電）原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒率團訪問加拿大，陸續與加拿大文化遺產部長和原住民關係部長會面。專家表示，這是20幾年來台灣和加拿大首度部長級面對面正式交流，對台加兩國之間的外交關係深具意義。

夷將．拔路兒、原住民族地區鄉鎮長和學術機構等專家學者等一行人於上週抵達加拿大訪問，5日與加拿大文化遺產部處長白耶悌（Paul Pelletier）會面，7日與加拿大原住民關係部長米勒（Marc Millar）交流，為台加外交史創下了重要的一頁。

加拿大約克大學副教授沈榮欽對中央社表示：「上一次是1998年時任加拿大工業部長的曼利（John Manley）訪問台灣，此後再也沒有加拿大聯邦部長級官員去過台灣，台灣方面長久以來也沒有部長級官員訪問加拿大。過去這兩年有兩國部長級官員透過視訊交流，包括今年行政院政務委員鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）舉行雙邊視訊會議，但要說面對面互動，夷將．拔路兒與加拿大兩位部長的會晤算是外交史上的重要一步了。」

沈榮欽說，原住民社區在台灣和加拿大都越來越受重視，這次的交流除了兩方原民有實質收穫外，外交意義更具價值。「相信未來有更多部長級官員互動的可能性。」

夷將．拔路兒一行人7日在溫哥華與加拿大第一民族稅務委員會（FNTC）主任委員居勒（Manny Jules）及副主任委員保羅（David Paul）等共9位該委員會主管座談。

為促成台灣及加拿大在原住民事務上廣泛的交流與合作，南島民族論壇與加拿大第一民族稅務委員會於3月8日已簽署合作瞭解備忘錄，本次座談會中雙方進一步就稅務問題進行分享。

居勒在會中介紹加拿大原住民在保留區中享有高度稅務自治權，例如保留區內的房屋稅完全歸原住民所有，還享有部分聯邦收取的所得稅和消費稅，也正在與聯邦政府洽談享有特許行業經營的稅收。

與會的台灣原住民族地區鄉鎮長對於加拿大原住民握有高度的稅收和財政管理自治權充滿興趣，頻頻詢問細節，認為其中有些模式值得台灣學習參考。

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夷將．拔路兒對中央社表示，這一趟訪問的收穫非常多，理解到加拿大政府和原住民關係歷經對抗、談判到和解的漫長過程，可惜這次未能訪問原住民保留區，希望未來有機會親身去走走看看。「我在溫哥華也與加拿大前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）見面，她是加拿大第一位原住民司法部長，享有很好的聲譽，提供給我們很多好的意見，我邀請她年底訪問台灣。」

夷將．拔路兒說，台灣也有很多好的原住民政策可以和加拿大分享，例如台灣因重視原住民參政權而設有國會保障席次，加拿大並沒有。加拿大原住民正關切其藝術文化作品被侵權的問題，台灣則在2007年就通過「原住民族傳統智慧創作保護條例」，就是幫助原住民智財權不受傷害。（編輯：黃自強）1110708

加拿大第一民族稅務委員會主任委員居勒（Manny Jules）（左2）在座談會上分享其稅收自治權。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月8日