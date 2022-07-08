林智堅論文爭議 國民黨團：竹科管理局不敢講實話

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北8日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議未平息，國民黨立法院黨團今天表示，非常遺憾科技部官員和新竹科學工業園區管理局長王永壯臨時取消出席國民黨團記者會，「不來，代表心裡有鬼，或不敢講實話。」

林智堅的中華大學碩士論文遭指與竹科管理局研究報告高度雷同，疑涉侵犯相關智慧財產權。國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰出席。

費鴻泰表示，新竹科學園區管理局長王永壯、科技部產學及園區業務司副司長涂君怡原本答應出席今天國民黨團記者會，但是經過一夜突然變化，今天早上都不來。他質疑，可能與民進黨團總召柯建銘昨天晚間於臉書發文有關。費鴻泰說，「我在猜，如果猜錯了，我願意跟柯建銘道歉，那是柯建銘叫他們不要來的。」

對於費鴻泰的質疑，柯建銘上午召開記者會時回答媒體提問時說，這是猜想還是指控，國民黨自己要講清楚，如果是猜想的話，讓就他們繼續猜下去。

對於林智堅論文爭議，費鴻泰指出，真相只有一個，科技部官員和竹科管理局長來國民黨團記者會現場講明白不就好了，「不來，代表心裡有鬼，或不敢講實話。」

對於林智堅捲入相關論文涉嫌抄襲疑雲，曾銘宗表示，因為已經有人檢舉林智堅，所以國民黨團要求台灣大學與中華大學學術倫理委員會儘速進行調查。

另外，國民黨團促請科技部督導竹科管理局維護智慧財產權，追究民事、刑事責任，假設不依法對林智堅提出告訴，將有瀆職問題，國民黨團一定追查到底。（編輯：蘇志宗）1110708