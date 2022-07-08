巴拉圭新大使拜會吳釗燮 二度駐台、曾讀淡江碩士

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）巴拉圭共和國新任駐中華民國特命全權大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）今天拜會外交部長吳釗燮並遞交到任國書副本。吳釗燮表示，台灣與巴拉圭建交65年來合作成果豐碩，盼與費卡洛一起努力持續深化兩國友誼。

費卡洛是巴拉圭傑出職業外交官，曾派駐巴西、阿根廷、墨西哥、古巴，並曾於2010年至2013年擔任巴拉圭駐台公使及臨時代辦，也是台灣獎學金學生，曾攻讀淡江大學亞洲研究所數位學習碩士學位，與台灣淵源深厚，熟稔拉丁美洲及亞洲區域情勢。

外交部今天發布新聞稿指出，吳釗燮表示，台巴兩國邦誼歷久彌新，台灣非常重視及珍惜與巴國的邦誼，並十分感謝巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）所領導的政府對台灣及台灣參與國際組織的堅定支持。

吳釗燮另與費卡洛就加強兩國教育、經貿投資等領域的合作廣泛交換意見，並歡迎費卡洛大使與外交部保持密切聯繫，攜手促進兩國政府與人民間的交流與合作。

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費卡洛代表阿布鐸及外長阿里歐拉（Julio César Arriola Ramírez），對台灣長期提供巴拉圭各項發展協助表達誠摯謝忱，並重申巴拉圭堅定支持台灣參與各項國際組織的訴求。

費卡洛指出，台巴兩國民主發展進程相似，共享自由、民主及正義等理念價值，這是維繫兩國邦誼的基礎。此次他二度奉派台灣，對台灣具有特殊情感，未來定將致力加強台巴兩國政府及人民間的合作及交流，以深化兩國友好邦誼。（編輯：蘇志宗）1110708