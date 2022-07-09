評國民黨親美說 陳柏惟：比共產黨親美

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（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）國民黨主席朱立倫上個月訪美，提出國民黨一直是親美政黨的說法；前立委陳柏惟今天訪美行程，對此評論「國民黨本身是中國政黨，的確比共產黨還要親美」。

陳柏惟受「台灣人公共事務會」（FAPA）邀請，今天起到20日之間，計畫走訪美國東西岸10個城市，以「國會經驗，台美實現」為題，進行12場巡迴演講，首站在洛杉磯的台灣會館。

國民黨主席朱立倫，立委江啟臣、吳斯懷等藍營政治人物最近一個月相繼訪美。朱立倫在美國發表「國民黨是親美政黨」、「九二共識是沒有共識的共識」等言論。

陳柏惟今天對此評論，認為國民黨正在重新論述自身定位，但根本的問題是中國國民黨本身是一個中國政黨。

他說：「國民黨一直是親美政黨，這句話其實沒有錯。因為國民黨本身是一個中國政黨，它的確比共產黨還要親美。」

他認為，過去「中華民國是國民黨的、台灣是中華民國的」這樣的論述，已經在這幾年被選民的投票行為給否決了。國民黨必須從九二共識、一個中國的論述中走出來，才能夠獲得台灣人的認同。

陳柏惟舉例，國民黨的黨名用英文解釋是Chinese Nationalist Party，意即中國民族主義的政黨，如果沒有重新論述，不但對外沒有辦法在國際上立足，對內也不能取得台灣人的認同，「光是名詞解釋就沒辦法過關」。

陳柏惟指出，總統蔡英文提出中華民國台灣，或許有些獨派不認同，「我看到也是頭暈暈的」，但他認為「在中華民國台灣這個大屋頂下，各個族群、不同的論述可以發揮自己的空間」。

陳柏惟認為，主張「中華民國是世界上唯一的中國」這樣的時間點已經過去，台灣就是台灣，台灣跟中國不一樣，這才是多數台灣人認同的論述。

他說：「國民黨的中華民國論述，就是把大家關在中國的框架裡面，但這個大屋頂沒辦法容下台灣的多數人，這也是國民黨的論述越走越小的原因。」（編輯：高照芬）1110709