林佳龍可能參選 侯友宜：新北不是台北附庸

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（中央社記者王鴻國新北9日電）前交通部長林佳龍傳將代表民進黨參選新北市長。新北市長侯友宜今天上午表示，新北市民不是二等公民，任何政黨都不可用選舉把新北市當籌碼，新北市絕對不是台北市的附庸。

侯友宜今天進行市政行程後接受媒體聯訪，媒體詢及林佳龍傳將參選新北市長，地方民代認為林佳龍把新北當備胎等問題。侯友宜表示，新北市不是台北市的衛星都市。

侯友宜表示，新北市是大台北的中心，是國際大都市，更有歸屬感及光榮感，尤其是任何政黨都不可用選舉把新北市當籌碼。

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侯友宜說，新北市民不是政黨眼中二等公民，他3年來積極努力建設，讓新北市民看到未來願景，他會跟市民努力打拚，讓市民能過更好生活，所以，新北市絕對不是台北市的附庸。

國民黨新北市議員江怡臻也陪同受訪表示，林佳龍若代表民進黨選新北，這將是一場硬仗，國民黨會全力以赴；但她也質疑林佳龍欺騙新北市民，因為至少說了6次不選新北，因此，她認為林佳龍應說明參選新北的理由是什麼？以及能帶給新北什麼願景？（編輯：郭諭儒）1110709