邱國正視導聯合艦隊作戰中心 要求掌握台海周邊動態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）近期中俄軍艦現身台灣周邊海域，國防部長邱國正今天赴海軍艦隊指揮部視導「聯合艦隊作戰中心」，要求官兵嚴密掌握周邊動態，隨時發揮情監偵能量，守護國家安全；他同時代表三軍統帥總統蔡英文，對官兵守護國防辛勞，表達慰勉與肯定。

日本防衛省統合幕僚監部6月22日發布新聞稿表示，6月21日上午有兩艘中國海軍軍艦，從與那國島與台灣之間海域南進、朝太平洋航行；7月1日至2日，有3艘俄羅斯海軍艦艇經與那國島及西表島間海域，北上進入東海。

此外，國軍漢光38號實兵實彈演習定7月25日舉行，為驗證海軍、海巡平戰轉換及聯合作戰效能，海巡署成功級艦日前已進駐蘇澳軍港，將參與海軍相關演訓任務。

軍聞社報導，國防部長邱國正今天上午前往海軍左營基地視導，聽取單位任務簡報，了解當前周邊海、空域最新情勢，並提出明確工作指導。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導說，邱國正要求值勤官兵，磨練掌握預警的能力，隨時觀察敵情變化，時時刻刻為國家安全做最完善的準備，方能發揮指揮管制機制，有效掌控敵情，確保台海周邊空域安全。

邱國正之後赴國軍高雄總醫院左營分院，探視日前因公受傷、仍在療養的海軍反潛航空大隊郭冠廷士官長，聽取院方簡報，關懷傷勢及醫療照護進度，期盼郭冠廷能保持正面樂觀的態度積極療養、早日康復。（編輯：林克倫）1110709