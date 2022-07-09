林智堅遭質疑用公帑經營臉書 竹市府：權限已移交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）媒體人黃揚明今天在臉書發文質疑民進黨桃園市長參選人林智堅已卸下新竹市長職務，但疑似仍用公帑經營個人臉書。新竹市政府澄清，權限昨天已移交。

黃揚明今天在臉書（Facebook）發文，指林智堅的臉書粉絲專頁擁有29名小編，「比總統的規格多一倍」，且過去有2個組織獲得新竹市政府的標案，合作管理林智堅臉書。

黃揚明表示，林智堅昨天已正式辭去新竹市長職務，但今天仍在他的臉書粉專查到有2間得標廠商仍屬合作管理的相關資訊，質疑林智堅已非新竹市長，但可能持續用公帑經營個人臉書、宣傳選舉活動。

新竹市政府行政處晚間發聲明表示，網傳林智堅臉書專頁「小編多達29位」並非事實，且市府權限已於7月8日移交，市府並未參與後續經營，呼籲有心人士不應繼續散布不實訊息。

竹市府行政處說明，網傳相關內容屬外部觀看資料，與後台目前實際運作事實不符；林智堅的臉書專頁從2012年擔任議員時期經營，歷代編輯人員、親友及廣告主等角色人數累積，其相關權限並非管理臉書的權限，只有投放廣告或觀看後台相關資料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

行政處說明，有關「111年網路社群維運及網路聲量分析案」及「111年多螢媒體宣傳案」內容為行銷、宣傳市政建設及社群維護與輿情蒐集等，廠商評選、招標過程皆依政府採購法辦理，更嚴守公私分際，林智堅7月8日卸任後，廠商即未參與其相關社群經營，期盼外界勿無的放矢，擾亂視聽。

行政處指出，「111年網路社群維運及網路聲量分析案」由廠商處理市府臉書「新竹市新鮮事」維運、市政輿情蒐集分析等事宜；「111年多螢媒體宣傳案」包含網路廣告投放、時任市長林智堅臉書、市府「新竹市新鮮事」臉書等社群宣傳市政建設或活動。（編輯：張銘坤）1110709