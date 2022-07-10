遭質疑用公帑經營臉書 林智堅：是造謠抹黑

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民主進步黨桃園市長參選人林智堅（前右2），在桃園市長鄭文燦（前中）陪同下，到平鎮褒忠祠義民廟參香祈福。中央社記者葉臻攝 111年7月10日

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（中央社記者葉臻桃園10日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅遭質疑用公帑經營臉書粉絲專頁。他今天表示，這樣的說法是造謠抹黑，在卸任新竹市長後就是由競選團隊經營臉書。

林智堅上午在桃園市長鄭文燦陪同下，到平鎮褒忠祠義民廟、平鎮三崇宮、八德三元宮、蘆竹南崁五福宮參香祈福。

林智堅在首站接受媒體聯訪時，被問及媒體人黃揚明昨天在臉書發文，質疑林智堅已卸下新竹市長職務，但疑似仍用公帑經營個人臉書。

林智堅表示，在離職之後，他的粉專就是由他的競選團隊負責；昨天新竹市政府已經澄清過，這樣的說法是造謠抹黑。

媒體追問，有網友認為，日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡事件，時間點剛好蓋過林智堅涉嫌抄襲論文的風波。

林智堅表示，這名網友這樣是不當發言，而且也是匿名發言，後來也受到其他網友譴責；過去安倍晉三對台灣很支持，發生意外令人遺憾。

鄭文燦在一旁補充，安倍晉三扭轉了全世界對於中國威脅的看法，也是歷來對台灣最友善、最支持的政治家；他和林智堅失去了一名最好的朋友，但相信台日關係仍然非常堅定、友好，也會共同捍衛自由民主的價值、站在一起。

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媒體詢問鄭文燦，今天到平鎮等地區參拜，是否是進入深藍區拔樁。鄭文燦表示，「我們無樁可拔，只有滿滿的感謝與誠意」，跟林智堅是一起把過去建設經驗，在行腳中互相交流，與其說想要拔樁，不如說一起找出地方潛在力量，並不在於個別政治人物。

鄭文燦也說，林智堅是桃園的女婿，過去8年為新竹打拚，未來8年要為太太的故鄉打拚，相信透過一起行腳，能讓鄉親接受林智堅；相信八德、平鎮都會選的很好，蘆竹也一樣。（編輯：方沛清）1110710

民主進步黨桃園市長參選人林智堅（前左2），在桃園市長鄭文燦（前左3）陪同下參香祈福，盼能獲選民支持。中央社記者葉臻攝 111年7月10日