藍營可望13日提名澎湖縣長 嘉義縣持續勸進王育敏

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（中央社記者王承中台北10日電）國民黨除澎湖縣、嘉義縣外，年底縣市長選舉布局大致底定。黨內人士指出，澎湖縣近期將透過民調及考量其他客觀條件決定人選，順利的話13日中常會可完成提名；嘉義縣部分，黨中央仍在持續勸進黨副秘書長王育敏。

國民黨備戰年底縣市長選戰，目前僅剩嘉義縣、澎湖縣、新北市、台中市尚未提名，其中新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕可望在8月底全代會前提名；另外，連江縣是開放參選，不提名特定人選。

有關澎湖縣長提名，黨內人士指出，過去黨中央已經做過兩次民調，據了解，現任縣長賴峰偉及有意參選的澎湖縣議會副議長陳雙全，兩人的差距都在誤差範圍內，讓黨中央難以抉擇；因此，一直在等民進黨提名，但由於時間因素，近期可能就會選出合適人選，順利的話，13日中常會就可完成提名。

黨內人士表示，黨中央最近將再度針對澎湖縣長提名進行內參式民調，由於澎湖縣人口少，且多集中在馬公市，考量民調易被操作導致失真的可能性，該民調結果只會是協調提名的參考因素之一，仍會綜合其他客觀條件來決定人選。

至於嘉義縣部分，黨內人士指出，王育敏雖然已表達沒有參選的打算，但黨中央仍在持續勸進中；目前全國22縣市長提名，包含盧秀燕在內，國民黨已在9個縣市提名女性參選地方首長，若王育敏點頭，就是「十全十美」了。

黨內人士表示，在中台灣部分，包含台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市則全由女性代表國民黨出征，若王育敏能答應參選嘉義縣長，將可以補完最後一塊拼圖，並透過女力，訴求安定專業的力量，穩固中台灣選情。

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國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞在接受中央社記者訪問時也坦言，現在人選的確還是難產中，但他也表示，過去曾與國民黨合作的前民進黨立委林國慶也表達王育敏是不錯的人選，若王育敏答應參選，相信林國慶也會幫忙。

對於在嘉義縣是否有與其他在野黨合作的可能？翁重鈞表示，黨中央對於嘉義縣的提名給予很大的空間，如果有合作的機會，國民黨也會接受。（編輯：蘇志宗）1110710