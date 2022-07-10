民進黨徵召陳時中選北市 趙怡翔：華府後援會力挺

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）民進黨選對會今天建定徵召衛福部長陳時中參選台北市長。對此，民進黨台北市議員參選人趙怡翔今晚表示，美國僑領已宣布將成立「陳時中華府後援會」，全力支持爭取當選。

民進黨主席蔡英文今天召開選對會，選對會一致同意，建議徵召前交通部長林佳龍選新北市長、陳時中選台北市長，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。

對此，正在美國的趙怡翔也透過新聞稿表示，美國華府地區僑領9日已宣布將成立「陳時中華府後援會」，希望透過海外僑界的力量，全力支持陳時中當選台北市長，以提升台北市的國際合作，讓台北市走向世界。

參與成立活動的趙怡翔說，陳時中近年的防疫表現，充分讓世界看見台灣，這就是外交軟實力的最佳展現，且陳時中曾代表台灣參與國際活動，並經常在國際期刊發表文章，分享台灣的醫療量能，擁有國際視野和國際能見度，這也是許多台僑讚賞的個人特質。

趙怡翔指出，「陳時中華府後援會」將由台灣人公共事務會總會長簡明子及全美台灣同鄉會會長陳桂玲擔任共同召集人。其中，簡明子曾擔任「華府小英後援會」召集人，陳桂玲也在全美同鄉會扮演領導角色，這兩名重量級人士願意出面，代表全美僑界對陳時中的高度期待，與僑界將給予陳時中的強力支持。

他說，除感謝僑界對陳時中的支持外，自己返台後也會向陳時中團隊表達僑界給予的溫暖與鼓勵。雖然陳時中無法訪美，但仍有許多華府智庫與台美人團體盼邀請陳時中參與活動，多分享在防疫方面的成就，並提升台北都市選舉的能見度。（編輯：陳清芳）1110710