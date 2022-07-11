前總統李登輝侍衛長曹文生上將辭世 享壽80歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北11日電）曾任前總統李登輝侍衛長、國防部總政治作戰部主任曹文生上將，今天下午4時16分病逝台北三軍總醫院，享壽80歲。家屬將遵循曹文生的生前遺願，不發訃告、不設靈堂、不舉辦公奠，一切從簡辦理。

青年日報晚間報導，前國防部總政治作戰部主任曹文生上將，下午4時16分於三軍總醫院辭世、享壽80歲。曹文生於民國32年出生，陸軍官校35期畢業，曾任飛彈防空指揮部指揮官、226師師長、總統府侍衛長、憲兵司令、陸軍副總司令、總政治作戰部主任等要職。

青年日報指出，曹文生於89年5月16日轉任總統府戰略顧問，逾40年的軍旅歲月中，獲頒雲麾、忠勤、陸海空軍、干城、光華等勳獎章近30座，功勳彪炳，且為人謙和、待人有禮、提攜後進，極受部屬推崇與愛戴。

青年日報表示，家屬將遵循曹文生的生前遺願，不發訃告、不設靈堂、不舉辦公奠，一切從簡辦理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曹文生軍旅生涯獲前總統李登輝多次拔擢，1990年2月，時任陸軍第226師（關渡師）師長的曹文生，向李登輝匯報防區任務時因條理分明，讓李頗為賞識；同年因國民黨內部爆發政爭，李登輝想撤換侍衛長，遂於同年5月將曹文生調任總統府侍衛長中將職務。

此後，曹文生分別擔任憲兵司令部司令、陸軍副總司令、參謀本部（陸軍）副參謀總長、總政治作戰部主任等職務，2000年5月轉任總統府戰略顧問，並逐步淡出軍界。（編輯：林克倫）1110711