悼安倍晉三 陳菊：台灣人堅定的盟友永遠的兄弟

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監察院長陳菊12日率監察院副院長李鴻鈞及22名監察委員前往日本台灣交流協會，向安倍晉三弔唁致意，獻花致上最深的哀悼。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月12日

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監察院長陳菊今天率副院長李鴻鈞及22名監委，前往日本台灣交流協會敬悼日本前首相安倍晉三，陳菊在弔唁現場留言寫下「知台、挺台、護台，台灣人堅定的盟友，永遠的兄弟」。

監察院透過新聞稿指出，陳菊上午率李鴻鈞及22名監察委員前往日本台灣交流協會，向安倍晉三弔唁致意，獻花致上最深的哀悼。

監察院表示，安倍遭逢意外讓全球震驚、同感哀戚，陳菊8日在臉書貼文中，表達對安倍的悼念，提到安倍是台灣非常重要的友人，長年推動台日關係進展不遺餘力。安倍親筆所書的「台灣加油」四字，曾鼓舞、感動許多台灣人，如今台灣痛失一位知台、親台、護台的盟友，令人感到哀傷。

監察院說，陳菊也在弔唁現場留言寫下「知台、挺台、護台，台灣人堅定的盟友，永遠的兄弟，敬悼安倍首相，天上人間台灣人感念不已」。

日本前首相安倍晉三8日上午11時30分（台灣時間上午10時30分）在奈良市為自民黨籍參議院選舉候選人助選演說時遭槍擊，送醫後下午不治身亡，享壽67歲。（編輯：翟思嘉）1110712