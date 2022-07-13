民進黨2週內完成所有縣市提名 金馬有勇士就徵召

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北13日電）民進黨年底選舉布局，剩4縣市未拍板，秘書長林錫耀今天說，新竹縣有2個方案還在最後斟酌，澎湖縣情況比較複雜，金馬是超級艱困選區，只要有願意為黨開疆闢土的勇士就會徵召，最近一、兩週內，所有提名都會決定。

民進黨已完成18縣市提名，全代會17日將登場；林錫耀今天接受媒體訪問指出，全代會是黨年度盛事，2022年又逢重大地方選舉，提名的縣市長候選人、現任縣市長、中央地方精英，在全代會有團結誓師儀式，希望凝聚全黨意志、奮力打拚爭取年底勝選。

目前4個未提名縣市包括新竹縣與3個離島，林錫耀說，新竹縣有2個方案，目前還在做最後斟酌。

林錫耀表示，金門馬祖對民進黨是超級艱困的選區，只要有願意為民進黨開疆闢土的勇士，理所當然就會徵召。澎湖情況比較複雜，國民黨今天才確定提名人選，民進黨可能人選應該很快就會出爐，希望在最近一、二週內，所有要決定的，都會做決定。

此外，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，民進黨中執會今天默哀一分鐘。（編輯：謝佳珍）1110713