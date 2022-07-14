參選人借基隆車站廣場遭拒 台鐵：涉選舉不出借

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）有2名市長參選人借用台鐵基隆車站廣場辦活動遭拒絕。台鐵今天說明，涉及選舉相關活動，基於行政中立原則，不予出借。

國民黨及時代力量分別提名的基隆市長參選人謝國樑與陳薇仲，日前計劃在基隆車站南站廣場辦辯論會，遭台鐵拒絕，陳薇仲表示無奈與遺憾，謝國樑則無法接受。

台鐵今天發布新聞稿，根據基隆站紀錄，7月5日有名曾先生以電話口頭向車站總務人員詢問，無償借用基隆站南站一樓廣場，辦理與市民互動活動事宜，但並未清楚敘明實際活動內容，站方以為其為公益活動，回復可以申辦。

台鐵說，7月11日站方獲悉申辦的活動是找各市長參選人作市政議題辯論，具政治活動性質，有違台鐵場地租借規定，立即通知曾先生予以婉拒。

依據「台鐵局場地短期出借作業須知」第6點「申請手續」的第7項規定：婚喪喜慶、政治性、政黨（如選舉、政治性演講、造勢等）等活動或其他足以影響旅客出入、營運設施安全、台鐵形象及周邊環境安寧的活動，不予出借。

台鐵表示，台鐵是遵照規定，站區、站外廣場及空地等場地，如有涉及選舉等相關活動，基於行政中立的原則，均不予出借。（編輯：管中維）1110714