蔣萬安：若當選市長會把敬老金補足到1500元

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）14日前往華山文化創意產業園區，參觀「普立茲新聞攝影獎80週年展」，了解每張照片背後的故事，體會得獎者當時拍攝的心境。中央社記者謝佳璋攝 111年7月14日

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）北市府昨天宣布，明年65歲以上長輩恢復可領敬老金新台幣1200元，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，若他當選市長，會在財政紀律與檢討相關預算分配之下補足到1500元。

北市府昨天宣布，明年恢復發放重陽敬老金，65歲以上長者可拿1200元，較原先的1500元略縮水。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天參觀「普立茲新聞攝影獎80週年展」，會前接受媒體聯訪時被問及敬老金議題，他表示若他當選，會在財政紀律與檢討相關預算分配之下，把敬老金補足到1500元，完成原本對長輩的尊重。

媒體追問如何看待民進黨台北市長參選人、衛生福利部長陳時中今天辭職投入選戰。

蔣萬安表示，這是陳時中個人決定，陳時中要放棄防疫責任，就不要用執政的行政資源選舉，大家公平競爭。

而對於陳時中曾說「台北市停滯太久」，蔣萬安說，北市這幾年發展停滯是市民共同感受，如大巨蛋與電力問題等，地方跟中央應該要共同努力，不是互踢皮球、推卸責任，要讓市民感受到北市向前邁進。（編輯：方沛清）1110714