傳朱立倫擬赴日悼安倍 林飛帆：正確方向

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（中央社記者葉素萍台北14日電）媒體報導，國民黨主席朱立倫8月擬赴日本參加日本前首相安倍晉三的國葬，民進黨副秘書長林飛帆今天說，這是正確的方向，對台灣也是好的發展；在國內可以有各種不同立場，但對盟友的感念與哀悼，應該是一致的。

林飛帆今天透過臉書發文指出，朱立倫應該赴日本悼念安倍前首相嗎？他認為這是正確的方向，對台灣也是好的發展。

林飛帆說，安倍晉三不幸遇刺離世，這是全球自由民主陣營的巨大損失。對台灣而言，也是痛失了一名真正挺台的摯友。這個時候，不分朝野都共同對盟友表達感念和哀悼，也是向國際社會再次傳達台灣堅定的立場。

林飛帆認為，在國內，可以有各種不同立場，但對盟友的感念與哀悼，應該是一致的；希望朱立倫最終能克服黨內極端意見的反對，朝野一起表達國家堅定立場。

另外，民進黨新北市長被提名人林佳龍下午赴日本台灣交流協會弔唁安倍晉三，林佳龍提筆留言「邁向正常國家 你我共同夢想」。

林佳龍受訪表示，安倍是老朋友、台灣人的好朋友，他心中有無限哀痛不捨，他認識安倍與其家人超過20年，過去在國安單位工作時有聯繫，每次到日本，安倍都很願意接待。

林佳龍說，安倍一生行誼，拉近台灣人跟日本人的距離，除了感情、戰略利益，最重要的是共享自由民主的價值，他相信，安倍雖然離開，但精神永存的，安倍是他見過戰後日本最能夠表現時代精神的偉大政治家，非常有領袖魅力與政策創意，根本改變世界看待地緣政治的視野，把台灣當成資產而非負債，當安倍講出「台灣有事等同日本有事」，也就是，日美同盟有事。

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林佳龍表示，台灣在戰後以來，真的像國際孤兒，現在被看見、還被肯定，他也要說，日本有事就是台灣有事，因為共享民主價值，期待安倍的遺產能夠留下來，台灣人會珍惜、發揮光大。

林佳龍說，這次日本參議院選舉涉及修憲，安倍犧牲掉了，可是外界也看到，日本修憲在望，這是安倍的夢想，也是他的理想，就是邁向正常國家，台灣跟日本都是戰後體制的不正常結果，台日都希望國家正常化，這是他希望能夠從安倍那裡繼續繼承發揚，也讓台灣邁向正常國家。（編輯：蘇志宗）1110714