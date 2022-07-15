鄭文燦：林智堅微幅領先 但需要更努力

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（中央社記者葉臻桃園15日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文案。桃園市長鄭文燦今天表示，選戰按照步驟走，論文就清楚、合理的去說明；目前林智堅微幅領先對手，但需要更努力。

鄭文燦今天上午接受POP Radio主持人黃暐瀚專訪時，被問及林智堅涉嫌抄襲論文的爭議、是否造成選情衝擊等問題。

鄭文燦表示，每個參選人都要經過很多考驗，但選舉歸選舉，論文歸論文，大家不要去攻擊學校，在政治競爭時也不要無限上綱，把老師、學校都否定。

鄭文燦表示，如果真的有什麼狀況，大家各自去解讀，但每件事都能去還原，只是有不同角度，「我抱持步步為營的看法，因為選舉難免有衝突、火花」；林智堅必須要把論文形成的過程、草稿等時序給大家看，這樣大家就知道了。

針對選情部分，鄭文燦認為林智堅微幅領先，但需要更努力，目前以謹慎的態度來看待，不做預估；林智堅對桃園的熟悉度正在累積，很多發言也很得體，「他目前很進入狀況，我不太擔心」。

針對鄭文燦卸任桃園市長後的下一步，鄭文燦表示，太過去考慮、設定未來的目標是沒有必要的，因為考驗都在眼前，當下的責任還有很多，「我心很定」；台灣的政治大家都有很多劇本，但謠言的風吹不動冷靜的心。

至於鄭文燦未來是否會在林智堅競選總部有職位？鄭文燦表示，會盡可能的來幫忙，至於未來扮演什麼樣的角色，會再做評估。（編輯：張芷瑄）1110715