解嚴35週年 國民黨：堅定捍衛民主自由

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨今天表示，35 年前的今天，台灣正式終止了戒嚴令，恢復憲法對民主法治的完整承諾，開啟了日後政治民主化、社會自由開放的腳步。在自由民主空氣中長大的，更因此珍惜、堅定要捍衛民主自由的決心。

國民黨今天透過臉書表示，解嚴35週年，堅定捍衛民主自由。要捍衛，就必須理解自由民主人權的根本威脅為何、當年戒嚴的原因為何。

國民黨指出，有些聲音，把過去的戒嚴簡化地歸咎於「威權」，卻沒看見當年全球冷戰體制下，世界各國都有類似的機制。在戒嚴背後，是外部中共勢力的虎視眈眈，與從未遠離的戰爭。當只提起台灣有「世界最長的戒嚴」，卻不知道是忘記了還是害怕想起來，大家當時也處於全球歷時最長的戰爭前線。

國民黨表示，戰爭體制的代價，犧牲了民主、自由與人權，這是歷史的苦果，儘管已經翻過這一頁，卻絕對不敢或忘。這片土地上的人們，也用各自不同的方式傳承這些記憶。35年前的解嚴發生在冷戰落幕前夕，絕非偶然。是冷戰結構的鬆動，海峽兩岸敵意的緩解，替台灣帶來和平曙光，也替內部呼求民主的力量能夠走向解嚴創造契機。

國民黨也表示，如今深刻明白，自由民主的大敵正是「戰爭」，與那些號稱「對抗外敵」卻對內壓迫民主自由的「必要舉措」。如果要堅持自由民主，捍衛法治與人權價值，需要建設強大國防，更要盡一切努力避免戰爭發生。身為建國政黨、身為這塊土地的一份子，國民黨有責任，承擔起捍衛中華民國、守護民主自由，與維護台海及區域和平的使命。

國民黨表示，大批在1987年後出生的「解嚴世代」，如今正成為社會的中堅與各行各業的主力。台灣年輕人的未來該走向何方，以及全體國民如何能夠安居樂業、享有民主自由，是大家最關心的議題，更是戮力問政的核心任務。要記得解嚴的意義以及所有民主前輩付出的犧牲，繼續努力進前。（編輯：翟思嘉）1110715