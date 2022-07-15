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美眾院通過2023國防授權法 外交部：續深化安全合作

2022/7/15 16:52
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（中央社記者黃雅詩台北15日電）外交部今天表示感謝美國聯邦眾議院通過「2023會計年度國防授權法案」，納入支持台灣加入2024環太平洋軍演等友台內容。外交部將持續與美國行政部門、國會議員合作，深化台美安全合作關係。

外交部發言人歐江安向中央社表示，美國聯邦眾議院院會於美東時間14日表決通過「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023），眾議院通過的條文內容包含重申「台灣關係法」及「六項保證」的對台承諾、支持台灣維繫足夠的自我防衛能力、邀請台灣參與2024年環太平洋軍演（RIMPAC）等友台條文。

法案也納入支持台灣設立美國「境外預先通關」計畫（Preclearance），及建立提供美國官員赴台研習的相關交流計畫等7項修正案。

外交部表示，誠摯感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，積極推動深化台美軍事合作與交流，彰顯美國國會不分黨派對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持。

外交部表示，將持續密切關注該法案後續審議情形，並與美國行政部門及相關國會議員保持密切聯繫，以持續深化台美安全合作關係。（編輯：蘇志宗）1110715

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