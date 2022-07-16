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感謝美軍售 國防部：維持裝備妥善與新購武器同樣重要

2022/7/16 06:48
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）美國政府宣布總額1.08億美元的「陸軍車、兵及戰材零附件」對台軍售案，國防部今天表達感謝，並強調面對中共軍事威脅，維持裝備妥善和新購武器裝備同樣重要，美方此次軍售有助維持台灣陸軍車輛裝備妥善與消耗補充，滿足戰備演訓任務需要。

國防部清晨5點多發布新聞稿指出，美國政府在美東時間15日就「陸軍車、兵及戰材零附件」總額1億800萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

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國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

國防部表示，面對中共不斷擴大軍事威脅，維持裝備妥善和新購武器裝備同樣重要，此次美方同意供售之車、兵及戰材零附件品項，有助於維持台灣陸軍車輛裝備妥善與消耗補充，滿足戰備演訓任務需要。（編輯：徐睿承）1110716

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