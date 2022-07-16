日台協會悼安倍6天人數破萬 17日為最後開放日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）今天是日台交流協會開放弔唁前首相安倍晉三第6天，也是首遇假日，來訪人數多達2030人，6天累計弔唁人數已突破1萬人。明天是弔唁活動最後一天，開放時間為上午10時到下午5時。

日台交流協會晚間在臉書貼文，或許有些眼尖民眾已發現，會場不定時出現一位「身高超過180公分的神秘人物」，在獻花台右側溫柔注視來訪者，並向每位離場的人輕聲致意。這位就是日本駐台代表泉裕泰，在日台民眾同陷哀傷時刻，他也盡力陪伴大家身邊。

日台交流協會並詳述泉裕泰日前談到他個人與安倍之間的回憶。泉裕泰表示，2019年11月開始被賦予日本駐台代表這個職務，正式赴台前，他與其他幾位新任大使們一同拜會當時擔任內閣總理大臣的安倍。

泉裕泰表示，會談結束之際，安倍特別叫住他說，日本與台灣之間有一種很特別的歷史。他到了台灣，要不時提醒自己，台灣民眾的感受是如何；「你任何一句發言，在不經意之間有可能會讓台灣人感到悲傷；我們不可以讓台灣覺得寂寞」。

泉裕泰表示，這個故事顯示安倍是一位傑出政治家的同時，也是個格外傑出的外交家 ，外交最重要一點就是尊重當地民眾的感受。安倍對他來說是推動日台關係的「總指揮」，日台之間大小事的背後，一直以來都有安倍的支持。

泉裕泰表示，安倍已經不在了，他現在的感覺像是個孤兒，不知道何去何從。但日台的連結不會因此停擺，如安倍向全世界說的，台灣有事等同於日本有事，也可以說是等同於日美同盟有事 。這種對台灣的認知方式，正在日本擴展當中。

泉裕泰表示，他依然需要繼續向安倍學習外交戰略思考，特別是安倍對台灣的真知灼見。我們是個渺小的存在，但定會盡所有的能力、盡最大的努力繼承傳奇領導者安倍晉三所描繪的大戰略。（編輯：張均懋）1110716

日台交流協會開放弔唁前首相安倍晉三第6天，也是首個假日，來訪人數多達2030人，6天累計弔唁人數已突破1萬人。中央社記者黃雅詩攝 111年7月16日