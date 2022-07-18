江啟臣：北市非藍大於綠 正三角不易棄保

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（中央社記者王承中台北18日電）針對年底縣市長選戰，國民黨前主席江啟臣今天表示，不能再迷思台北市是「藍大於綠」的地方，但當「三腳督」勢力均等，任何棄保操作不易發生。台中市選民相對務實理性，對現任者和挑戰者都是壓力，要小心因應，穩紮穩打。

中國時報今天公布台北市長選舉最新民調，其中民進黨提名人陳時中支持度為24.2%，國民黨提名人蔣萬安23.9%，台北市副市長黃珊珊為22.2%，3人支持度的差距都在民調誤差範圍之內。

國民黨前主席、國民黨立委江啟臣今天在接受台北之音「嗆新聞」專訪時指出，不能再迷思台北市是「藍大於綠」的地方，畢竟經過台北市長柯文哲將近8年執政還有兩次總統大選的洗牌，選民結構有些改變。

對於台北市長選舉是否會出現棄保，江啟臣指出，棄保要有一定條件才可能發生，當「三腳督」不是呈現正三角，而是第三方呈現弱勢，如民調低於15%至20%，棄保操作比較容易﹔但越是呈現正三角，三邊勢力均等或誤差範圍不大，各方都會拚命把自己的盤撐大，任何棄保操作就不易發生，除非某候選人主張相對極端。

江啟臣表示，一般來說，越傳統、年紀大的選民較容易發生棄保，但年輕選民的投票行為基本上不是為某政黨的輸贏，尤其越地方的選舉，年輕選民投票時會選擇喜歡的候選人，而不以政黨輸贏做考慮， 所以越年輕的選民，要操作棄保越不容易，掌握越多年輕支持者的候選人，票比較不會跑。

江啟臣指出，目前台北市長選舉棄保的條件還看不出來，很難評估，只能大致上從選民過去的投票行為和棄保行為去看。

針對台中市長的選舉，江啟臣形容台中市類似美國大選中的「搖擺州」，他表示，選民的投票行為相對務實理性，有自主的判斷標準，所以對現任者和挑戰者都是壓力，因為完全要看表現，從政績、個人操守、團隊等都是民眾檢視的目標。

江啟臣指出，從民調趨勢上來看，台中市長盧秀燕支持度都有30%以上的領先，可以發現有不少民進黨的支持者因為盧秀燕的施政不錯，而願意繼續支持盧秀燕，這也顯示盧秀燕在策略定調上很正確，但還是要小心因應，選舉就是穩紮穩打。（編輯：蘇志宗）1110718