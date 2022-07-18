陳時中曾辦綠卡後放棄 張善政：個人選擇予以尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）民進黨台北市長參選人陳時中新書自曝學生時期曾申請綠卡，但覺得應根留台灣未繼續再辦，對此，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，這是個人選擇、個人自由，予以尊重。

張善政下午前往拜訪社團法人桃園市醫師公會，討論桃園移入人口攀升，導致新生兒增加，醫院量能、慢飛天使的早療等問題。他在會前接受媒體聯訪，記者詢問對於陳時中自曝曾申請綠卡，以及日前民進黨桃園市長參選人林智堅接受專訪時也說想去美國的看法。

張善政表示，他剛在美國拿到博士學位時，有人出資希望成立公司，也願意協助辦居留美國的身分綠卡，但那時他拒絕、放棄了，而是回台灣前往台大任教，他覺得留不留美國、或要不要拿綠卡去美國，都是個人自己的選擇予以尊重。

張善政說，若追根究底，基本上是可以展現這個人對於台灣這片土地的愛和信心，政治人物或個人都有選擇的自由，他尊重每一個人的選擇，的確有些行業在美國發展比較有空間，像台積電創辦人張忠謀在美國發展了很多年，最後回台灣的貢獻大家都很清楚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體又問，在桃園市長選戰中是否有新的選戰打法以增加自身曝光度。張善政表示，團隊已陸續到位，透過不同的管道接觸基層民眾及專業團體，管道也陸續在擴充中，競選團隊成型時會跟大家報告。

對於有人說林智堅都靠桃園市長鄭文燦的行政資源，會不會讓人覺得沒有自己開拓行程管道的能力。張善政說他不去評論，但覺得林智堅也要自己考慮，應該要展現獨立接觸基層的管道與能力，而不是都靠鄭文燦。（編輯：方沛清）1110718