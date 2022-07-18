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涉排黑條款未提名 鍾東錦：40年前往事被做文章

2022/7/18 18:13
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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣長選舉國民黨內陷分裂危機，黨中央以黨章排黑條款拒絕提名議長鍾東錦；鍾東錦今天回應，有心人士拿40年前往事做文章只會自傷，他仍以衝刺選戰、政見說服選民為目標。

國民黨主席朱立倫昨天出席苗栗縣黨部新任主委劉政鴻布達典禮，針對鍾東錦未能獲黨提名參選下屆苗栗縣長，是基於黨紀、黨章規定，必須按照清白參選的規範；國民黨秘書長黃健庭今天接受媒體專訪再指鍾東錦太過強勢，不斷表態要選縣長，但黨章及提名辦法有「排黑條款」，即便參選人地方實力堅強，就是不能提名。

鍾東錦下午透過書面回應，對於來自國民黨內高層的謾罵跟詆毀，他都坦然接受，因為畢竟是自家人，不希望互相攻擊造成藍軍分裂。

鍾東錦指出，有心人士拿40年前的往事來做文章，那只能說對方還活在古早老時代，無法與時俱進，最後只會自傷。

鍾東錦說，目前主要目標仍是努力衝刺苗栗縣長的選戰，拿出讓鄉親有感的政見，提出對苗栗具有幫助的建設，團結藍軍的向心力，他也要求競選團隊，多說好話、多做好事，不口出惡言，專心、團結，一起打贏苗栗這一仗。（編輯：李錫璋）1110718

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