會晤美前防長 朱立倫：表達國民黨親美愛台立場

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（中央社記者王承中台北18日電）國民黨主席朱立倫今天表示，很高興和美國前國防部長艾斯培率領的大西洋理事會訪問團會面，並向艾斯培明確表達國民黨「親美愛台」基本立場，以及對加強現役、後備訓練與對「不對稱作戰」的支持。

由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領的「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團今天抵達台灣，展開至7月21日為期4天的訪問行程。訪團成員為前美國國防部長艾斯培、義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）、以及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）。

朱立倫今天在臉書粉絲團發文表示，很榮幸也感到高興，和大西洋理事會訪問團會面，與艾斯培、博貝利廣泛且深入地暢談台灣的國防政策、區域局勢，以及台美雙邊關係的發展。

朱立倫指出，艾斯培非常關心台灣的兵役、後備制度，以及民眾的自我防衛決心，也非常認同台灣的能源配比過度依賴進口，能源安全已成為國家安全最脆弱一環；而他向艾斯培明確表達國民黨「親美愛台」基本立場，還有對加強現役、後備訓練及對「不對稱作戰」的支持。

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朱立倫表示，台灣越來越受到世界關注，除了向國際友人傳達堅定立場外，如何在加強國防的同時與各方維持對話以降低台海衝突的風險，追求和平，這是最重要的目標；最後大家也互相勉勵，期許中華民國與美國友誼長存，未來能有更多合作機會。

朱立倫指出，國民黨的政黨外交有突破，中華民國與自由民主價值就更安全。國民黨一定會繼續努力，讓美國、讓國際社會聽到國民黨的理念與聲音。（編輯：林克倫）1110718