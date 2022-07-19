陳佩琪質疑遭影射 陳時中：別人太太不方便批評

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天說妻子孫婉玲不會發文罵人或干政，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪質疑遭含沙影射汙衊。陳時中今天指出，別人的太太不方便批評。

陳時中今天在台北霞海城隍廟舉行競選團隊成員公布記者會，會後接受媒體聯訪。對於陳佩琪質疑遭含沙影射汙衊，陳時中表示，他昨天受訪時已清楚說明，別人的太太不方便批評，今天要補充，自己的太太他不敢批評。

陳時中指出，每個人都是獨立自主的個體，無論性別都要互相尊重，也沒有主從或上下關係，大家都是自由的人，就是互相尊重。

陳時中提到，他到大稻埕，看到古街廓的商業如此繁榮，未來現代化將從這裡開始，文化也會越來越強，就像中、西醫互相合作，讓大家健康更好，讓台北更好。

陳時中昨天上午接受媒體專訪，被問及當選後妻子會不會寫臉書（Facebook）罵人或干政。對此，陳時中說，不會，妻子沒有這種習慣。

專訪時被問怎麼看其他市長夫人有在臉書罵人的習慣時，陳時中回答，「那是別人的夫人，我們不要隨便講別人的夫人。」

儘管陳時中並未指名道姓或直接批評，陳佩琪仍在沉寂4個月後於臉書發文，質疑遭含沙影射汙衊。（編輯：戴光育）1110719