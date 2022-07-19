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蔡培慧改變家鄉新書發表 陳吉仲落淚相挺

2022/7/19 13:19
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（中央社記者葉素萍台北19日電）天下文化出版的「拔地而起的力量：蔡培慧改變家鄉」新書今天發表，民進黨南投縣長參選人蔡培慧的戰友、農委會主委陳吉仲現身相挺，陳吉仲憶起兩人走街頭的抗爭，幾度落淚，他呼籲，讓願意為土地付出的人，有機會做事。

陳吉仲、台灣農村陣線前理事長洪箱、和碩董事長童子賢、民進黨立委蘇巧慧、無黨籍立委林昶佐都到場相挺，蔡培慧的母親也悄悄現身新書發表會，帶來粽子，寓意選舉「包中」。

蔡培慧年底南投縣長這戰，將對上國民黨的南投縣立委許淑華。

同名的民進黨台北市議員許淑華今天也出席新書發表會，兩人合照時，蔡培慧笑說，「我要跟大家講，許淑華支持蔡培慧」，讓在場人士莞爾。

總統蔡英文在推薦序文指出，蔡培慧是熱情溫暖，堅定如一的南投女兒，具備學者、社會運動者以及立法、行政的多重歷練，而未曾改變的是，對於家鄉及土地的堅持與熱情。

副總統賴清德從日本回來後，仍在自主防疫階段，無法出席，他以錄影方式祝賀。賴副總統說，南投的未來，需要和世界做更多的連結；南投的產業發展，需要更多年輕人返鄉投入創新研發；南投的好山好水，需要更多尖端科技來保護、加持。但這中間需要一座橋梁，讓南投與這些未來的夢想串聯起來，蔡培慧就是那座最好的橋梁。

陳吉仲與蔡培慧曾是台灣農村陣線的夥伴，陳吉仲幾度落淚回憶從國光石化事件、自由經濟示範區、服貿抗爭。他說，即使那時沒權力，但國家政策背離人民，他們當然要站出來，這就是拔地而起的力量。

陳吉仲認為，如果沒有更大的力量支持，蔡培慧想要做的事、對土地家鄉的認同，無法實現，呼籲讓願意為土地付出的人、有機會做事。

洪箱說，在蔡培慧身上看到，台灣的女人可以撐起一片天，希望蔡培慧在南投改變未來，讓台灣愈來愈好。

蘇巧慧打趣說，沒看過一場新書發表會，總統、副總統送花祝賀，「連行政院長都派專人代表祝賀」。蘇巧慧提到，兩人在第9屆立委共事，了解到蔡培慧對家鄉與理想的堅持，希望蔡培慧贏得勝利、一起改變南投。

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蔡培慧看到母親出席，忍不住落淚，感謝母親給她機會去衝撞。蔡培慧也憶起是麵包師傅但中年轉職為誦經師的父親，曾遠赴西伯利亞、為遭遇空難台灣人引魂，她不再避諱自己是誦經師的女兒。

蔡培慧提到，2012年她就曾被邀約擔任不分區立委，但當時婉拒，2015年再次被邀約，進入體制內角色的掙扎；蔡培慧認為，體制內外要一起做事，才能改變台灣，讓南投更好，而她也告訴自己，要做政治就要做到好。（編輯：黃國倫）1110719

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