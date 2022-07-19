陳建仁肯定陳時中防疫 會是一個好市長

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（中央社記者葉素萍台北19日電）前副總統陳建仁接任台北市長參選人陳時中競選總部主委，他說，陳時中在過去兩年多來的防疫表現出色、盡心，全國有目共睹，未來如果有人拿防疫來攻擊陳時中，他一定會出來用數據證明，台灣有很好的防疫治理。

陳建仁接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪，他提到，卸任後他還是工作滿檔，因為疫情，接受許多國際媒體採訪，也出了「小大人公衛素養」、「因果螺旋」兩本書，用科學家的身分繼續參與公共事務。

對於台灣的防疫成果，陳建仁認為，台灣民眾願意主動配合指揮中心的領導，做好防疫工作，是國際間成功的民主典範，他也表示，優質的國民素質，使防疫工作能達到「良善循環」，指揮中心的記者會，能夠公開透明的呈現疫情的數據，詳盡地解釋防疫的措施，樹立了公信力，是國人能在防疫做到團結的關鍵。

陳建仁透露，一聽說陳時中要選台北市長時，「全家都很開心」，並認為「這兩年半來看到陳時中任怨任勞，充滿睿智、具有領導力，都是很好的市長的素質」。陳時中在疫情期間擔任指揮官，有各式各樣的歷練，他對陳時中充滿信心，陳時中會是一個好市長，他身為台北市市民，充滿期望。

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陳建仁透露，疫情期間，自己除了常和陳時中通電話，也常和地方政府的指揮官討論疫情，有一次要致電高雄市長陳其邁，不小心按到視訊通話，當時已經就寢的陳其邁差點「走光」。他也說，深夜熱線討論疫情，交流資訊，是台灣防疫團隊這幾年來的寫照。

對於未來疫情的變化，陳建仁認為，沒有人能夠預測未來，但是否接種疫苗，仍是每個國家，能否對抗病毒突變過程的重要指標。（編輯：黃國倫）1110719