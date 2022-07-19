陳時中交接典禮拜票 蔣萬安批綠營用行政資源選舉

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）民進黨台北市長參選人陳時中卸任衛福部長，在交接典禮時拜票引熱議。國民黨參選人蔣萬安說，陳時中任指揮官時就最常被批防疫參與太多政治，不意外綠營會用行政資源選舉。

民進黨台北市長參選人陳時中昨天卸任衛福部長，在交接典禮開頭及結尾各拜票一次，引發熱議。陳時中今天指出，拜託各位投他一票是扛責、真心誠意的表現，要選的人不用矯情。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午出席龍洲里照顧關懷據點開幕茶會，接受媒體聯訪時表示，陳時中在當指揮官時，最常被批評的就是防疫參與太多政治，若民進黨會藉由行政資源投入選舉，他不意外。

此外，陳時中自曝學生時期曾申請過綠卡，後來決定留在台灣就沒再續辦，對此蔣萬安表示，陳時中應出示相關法律證明，蔣萬安並說，他在初次選立委時就透過完整程序，申請放棄綠卡。

媒體問及蔣萬安的競選團隊進度，蔣萬安說，他昨天感謝士林後援會支持者與幹部長時間自發性籌組後援會，其他區的後援會也在籌建中，一起拚年底選戰；而不管對手陣容如何，他對自己的團隊有信心，他會與市民站在一起，持續勤走基層，並呈現最真實的自己。（編輯：方沛清）1110719