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北市都更中心高官坐領百萬獎金 監院糾正北市府

2022/7/20 10:19
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（中央社記者陳俊華台北20日電）監察院今天說，台北市都更中心前副執行長洪志生越權恣意調整薪給，在民國107、108年度獨領逾新台幣百萬元鉅額獎金，台北市都發局監督流於形式、北市府遲未訂定監督財團法人規定，通過糾正。

監察院透過新聞稿指出，監委蔡崇義、葉宜津調查發現，財團法人台北市都市更新推動中心前副執行長洪志生，恣意在委任契約調整薪給條件，支領獨有平時考績獎金，及無須考核就明定獎金基數，未依規定提報董事長同意，甚且越權代執行長決定其基數月數，以核發高額平時考績獎金，違反組織規章等相關規定。

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監委表示，但主管機關台北市政府都市發展局，每年監督檢查工作流於形式，任由洪志生在107年度支領總計11.5個月薪、高達新台幣127萬6500元的鉅額獎金，及部分職員也支領4.5個月薪獎金，都發局仍補助該中心1433萬元，違反「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」規定。

監委指出，在財團法人法公布施行後，台北市政府遲未就捐助的財團法人董事長與其他從業人員的薪資、獎金等事項訂定監督規定，坐視洪志生在108年度支領總計超逾13.5個月薪、高達155萬8500元的鉅額獎金後，北市府才亡羊補牢，訂定相關監督規定，確有重大違法怠失，監察院通過糾正。（編輯：蘇龍麒）1110720

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