美前防長籲延長義務役期 朱立倫：需檢討調整

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前美國國防部長建議，台灣應延長義務役期且年輕男女都服役。中國國民黨主席朱立倫（前左5）20日表示，感謝美國友人對台灣國防的重視和關心，國內兵役和整體國民國防意識都需檢討、調整，政府也應說明如何強化國防和避戰。中央社記者黃麗芸攝 111年7月20日

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）前美國國防部長艾斯培建議，台灣應延長義務役期且年輕男女都服役。中國國民黨主席朱立倫表示，國內兵役和整體國民國防意識都需檢討、調整，政府也應說明如何強化國防和避戰。

國民黨台北市黨部今天和媒體聯誼餐敘，包括朱立倫、國民黨前副主席郝龍斌和國民黨台北市長參選人蔣萬安都出席與會。

媒體會中聯訪詢問如何看前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）建議台灣年輕男女在軍隊中服役至少一年等意見？朱立倫首先感謝美國友人對台灣國防的重視和關心，認為不管是台灣兵役、後備制度、國防軍備和整體國民國防意識都需要檢討，也應該要調整。

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朱立倫指出，政府也要負責任和全民說清楚，到底要準備怎麼做（強化國防）；其次，政府應告訴大家，現在處理兩岸關係時，除提升國防外，如何能夠避戰和改變現有情勢，讓兩岸對話、和平，這些才是關鍵重點。

來台訪問的艾斯培近日建議，台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。（編輯：李亨山）1110720