環保署工程會公平會性平大躍進 獲金馨獎甲等

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院政務委員羅秉成今天頒發第20屆金馨獎，他致詞時表示，行政院環保署、公共工程委員會、公平交易委員會皆從前一屆的「不列等」，躍進為「甲等」，進步顯著，希望下屆能進階為優等。

第20屆金馨獎，教育部為優等；內政部、外交部、經濟部、交通部、勞動部、衛生福利部、本院環境保護署、文化部、客家委員會、工程會、主計總處、公平會等12個部會為甲等。

羅秉成下午在行政院大禮堂頒發第20屆金馨獎，他致詞時感謝考核委員的輔導與考核，讓金馨獎能有所進步，而性平這條路，在性平委員、考核委員等支持下，各方面都有很多進步，也讓人看到部會的努力與用心。

他說，2年1次的金馨獎有看到部會的成長，前一屆被評為「不列等」的環保署、公共工程委員會，以及公平交易委員會一躍變甲等，進步顯著，期盼能持續進步，2年後能進階為優等。

羅秉成表示，財政部與金管會則是因為連續兩屆優等，這次免列考核。

羅秉成說，農委會林務局因「台灣山林的溫柔後盾」獲得性平深耕獎，可看出巡山員女性比例本來不高，今年略為成長，台灣在性別隔離、性別刻板印象上都有進步。

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他說，「獨行者速，眾行者遠」，推動性別平等要大家一起推動，而公部門也要先做好性別比例決策，才能帶動民間，讓性平愈做愈好。

為引導各部會擬訂政策、計畫及措施時皆能融入性別觀點，行政院每2年透過性別平等業務輔導考核機制，督促部會積極推動性別平等工作，績效優良的部會將獲頒金馨獎；性平輔導考核機制將機關分為優等、甲等、乙等以及不列等，另列性別平等創新獎、性別平等深耕獎等獎項。（編輯：翟思嘉）1110720