凱達格蘭論壇26日舉辦 台美日議員將對話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北20日電）「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」26日舉行，外交部今天表示，論壇安排台灣、美國與日本國會議員對話，彰顯三邊合作關係重要性，聚焦討論民主和威權對峙的新冷戰格局等議題。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」將於26日在台北君悅酒店舉辦「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」（Ketagalan Forum：2022 Indo-Pacific Security Dialogue）；台灣期盼透過此論壇與相關各方強化合作與對話，齊力維護與促進印太地區的和平、安全與繁榮。

外交部指出，因應全球疫情趨緩，今年論壇將結合遠距視訊與實體參與，邀請重量級貴賓訪台發表專題演講，並與區域相關國家的政要、國會議員及學者專家透過視訊方式，共同聚焦討論民主和威權對峙的新冷戰格局、俄烏戰爭對印太秩序衝擊的因應，以及美中競爭及對俄制裁如何影響與重塑世界經濟等議題。

此外，今年論壇特別安排台灣、美國與日本國會議員對話，以彰顯三邊合作關係的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部說明，將發表實體、線上或預錄演說的重要講者包括，美國前國土安全部長納波里塔諾（Janet Napolitano）、日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎（Kono Taro）、科索沃前總統帕喬利（Behgjet Pacolli）、美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）、聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）、澳大利亞2名前國防部長派恩（Christopher Pyne）與安德魯斯（Kevin Andrews）、日本眾議員鈴木馨祐（Suzuki Keisuke）、日本前防衛副大臣中山泰秀（Nakayama Yasuhide）、英國王家國際事務研究所所長Robin Niblett等人。

外交部表示，另有來自美國、日本、英國、法國、澳大利亞、印度、紐西蘭、新加坡、加拿大及德國等國約20名政要及學者將與台灣官員、立法委員及學者專家進行深入對談。（編輯：謝佳珍）1110720