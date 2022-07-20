張榮豐揭96年危機秘辛 有人想用說帖要中共別射飛彈

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（中央社記者葉素萍台北20日電）前國安會副秘書長張榮豐在即將出版「無煙硝的戰場」新書披露，1996年台海危機時，預防會議上，多數與會者竟主張撰寫說帖「說服中共當局不要向台海發射飛彈」；另外，兩岸從1992年到2000年曾有8年的私下溝通管道。

張榮豐1988年被當時的總統李登輝延攬加入總統幕僚團，負責規劃大陸政策。1995年10月奉命召集幕僚小組，針對隔年第一次總統直選的台海可能情勢制定應變計畫，成功預判對岸飛彈發射時機，李登輝稱此應變計畫為「18套劇本」。2000年政黨輪替後，張榮豐也擔任國安會副秘書長，一直到2003年向當時的總統陳水扁請辭。

張榮豐24日將舉行「無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記」新書發表會。

他在新書透露，1995年10月初，李登輝下令針對1996年台灣第一次總統直選，中共的可能反應擬定應變計畫，他以總統幕僚身分參加第一次的「96年危機預防會議」，多數與會者竟主張撰寫說帖，說服中共當局不要向台海發射飛彈。

張榮豐書中提到，這種見解讓他十分驚訝，當時他年輕、講話比較衝，他說，「你們這是秀才遇到流氓的反應」，當時有人拍桌怒罵他，後來會議弄得不歡而散。

新書披露，2002年1月，以美國為首的各國，在東京召開阿富汗戰後重建的國際會議，很遺憾的是台灣被排除在外。但在會議召開前一天，當時的駐日代表羅福全，受美國駐日大使之託，希望台灣協助阿富汗臨時政府總統卡賽一行12人，在阿布達比登上華航飛往東京的航班。

張榮豐在書中提及，當時羅福全從東京打電話到國安會求援；這並不是一項十分困難的任務，台灣善用「自己認知價值低但卻是對方認知價值高」的項目，來交換「對方認知價值低但卻是我方認知價值高」的項目談判，最後以此換取台灣得以派出5名代表與會。

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張榮豐新書披露，他與前總統府資政曾永賢在1992年，赴北京與中共十大元帥葉劍英次子葉選寧會談，並在葉選寧安排下，見到當時中國國家主席楊尚昆，那次楊尚昆談話有幾個重點，包括，「先建一個渠道，可以彼此交換一些看法，現在雙方沒有渠道，就有許多謠言，就有許多政治騙子」、「你們從美國買F-16戰機，沒有必要嘛…不過台灣外匯多，你們的錢要怎麼花，我們也管不著」。

張榮豐在書中表示，那次北京之行，開啟了兩岸長達8年之久的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才正式中斷，其間經歷過95、96年解放軍的飛彈演習、99年的「特殊國與國關係」等事件，這個管道也起到部分減少誤判的作用。（編輯：謝佳珍）1110720