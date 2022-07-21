論文爭議台大調查 林智堅：會找齊證據驗證清白

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（中央社記者葉臻桃園21日電）民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文爭議，台灣大學預計2個月內完成審定。林智堅今天說，尊重學校程序，會把論文資料、相關證據備齊送到學校，讓程序來驗證、捍衛自身清白。

林智堅今天上午至大溪區參訪香草野園與青農交流，並接受媒體聯訪。媒體詢問，對於國民黨桃園市長參選人張善政昨天拿出自身41年前的論文說政治人物的誠信很重要，以及針對論文爭議台大成立審定委員會展開調查的看法。

對此，林智堅表示，可以感受到張善政想凸顯學問，不過這次是要參選桃園市的市長，民眾會比較在意城市治理經驗；他有8年新竹市城市治理的經歷，也有五星級的政績，會一步一腳印，持續地勤走基層。

林智堅指出，非常重視自己的聲譽及清白，國民黨在這段期間不斷地抹黑、造謠、惡意攻擊，用政治語言企圖影響學校學術倫理審定委員會的獨立性及公正性，並非台灣人所樂見。

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林智堅說，這種未審先判的方式，對他其實相當不公平，終究應該尊重學校的程序，讓程序來驗證；針對這些指控，他要把相關論文及資料找出來，未來都會交給學校，也會就相關資料找適當機會做說明。

林智堅指出，會尊重學校的程序，他已經在這段期間透過相關的方法，要把證據找到，等資料都備齊後，會送到學校，不排除任何的形式捍衛自己清白。（編輯：戴光育）1110721