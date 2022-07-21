沈慧虹首推政策東門町造市 林耕仁走基層拉票

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（持麥克風者）21日在中正台商圈舉辦「舊城再起」政策發表會表示，舊城區記錄新竹人的故事，中正台更有大家的青春回憶，每個人都希望這裡更好，因此提出「東門町造市計畫」，盼開創舊城的無限可能。（沈慧虹團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天辦政策發表會，提出「舊城再起─東門町造市計畫」，國民黨新竹市長參選人林耕仁則到十八尖山與民眾互動，尋求支持。

沈慧虹今天在中正台商圈舉辦「舊城再起」政策發表會，她表示，舊城區記錄新竹人的故事，中正台更有大家的青春回憶，每個人都希望這裡更好，因此提出「東門町造市計畫」。

沈慧虹說，「東門町造市計畫」將以中正台、民眾活動中心與美學館為核心基地，並分成短、中、長期規劃。短期將整理民眾活動中心滿足停車需求，並透過市集、藝文活動凝聚人潮，同時輔導店家創新，及老屋、舊城青年創業補助等多管齊下方式；中期進行空間改造。

至於長期目標，沈慧虹說，希望能將中正台打造成為全新建築空間，1樓為現有的中正台商家；2樓為多功能創意空間，可引進動漫展、演講等，帶動商業聚落引進新的可能；3樓是創業基地，也盼讓創意在舊城展現，開創舊城的無限可能。

國民黨新竹市長參選人林耕仁團隊提供新聞資料指出，林耕仁今天到十八尖山，與民眾互動，他說，將持續與地方溝通，期許要當「最會溝通、最會聆聽的市長」。

針對林耕仁日前提出竹市重陽敬老津貼，將從每人從新台幣2000元提高到3000元，被質疑社會福利政策大撒幣，未守財政紀律，對此，林耕仁向中央社記者表示，過去8年、市府一年花大筆經費辦一次性活動，才應檢討，而長輩值得更好的照顧。

「新竹市民，讓我來照顧」林耕仁表示，照顧新竹市民是責無旁貸的事情，不論是老人年金資格放寬3至5年，重陽敬老金加新台幣1000元，還有所有市民都納入的「新竹安心保」意外險保障，都是把市民照顧好的一環。（編輯：方沛清）1110721