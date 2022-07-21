藍委指未獲竹科授權使用資料 林智堅競辦：停止抹黑

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（中央社記者葉臻、張建中台北21日電）國民黨立委林奕華今天晚間指出，竹科管理局公文證明，林智堅未取得授權也沒有申請使用資料；林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞回應，碩論口試在先，亦無須向科管局申請使用，請國民黨停止每天反覆的抹黑及施壓。

立委林奕華晚間在臉書貼文說，根據新竹科學園區管理局的公文回函指出，「經查本局未有賀力行教授等人向本局申請使用委託資料之申請書與授權書」，此證明根本沒有授權林智堅使用。

對此，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞晚間回應，林智堅台大和中華大學論文，都是在教授們指導下寫作完成，老師們也在第一時間公開聲明兩篇碩論沒有問題。

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黃韋鈞表示，中華大學的碩士論文是林智堅參與執行的委託研究案，碩論和科管局非正式發表的結案報告相同，符合學界常態及慣例；而且，林智堅的碩論口試在先、亦無須向科管局申請使用。請國民黨不要自己當法官，並停止每天反覆的抹黑及施壓。

此外，竹科管理局副局長陳淑珠晚間表示，管理局函請中華大學就其是否依合約書規定辦理，提出詳細說明，目前尚未接獲中華大學回覆。（編輯：林克倫）1110721