林智堅：論文時序很清楚 國民黨不應造謠

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（中央社記者葉臻桃園22日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天表示，他的論文都在老師指導下由他完成，時序很清楚；台灣民主在進步，他呼籲中國國民黨提升選風，不應以抹黑、造謠方式負面選舉。

國民黨籍立法委員林奕華昨天說，科技部新竹科學園區管理局公文證明，林智堅未取得授權，也沒申請使用資料。

林智堅上午在楊梅奉天宮參香祈福後，接受媒體聯訪時嘆了一口氣表示，他很想請教國民黨桃園市長參選人張善政，從一開始說君子之爭到現在負面選舉，真是張善政期待的嗎？是張善政選舉主軸嗎？會一直這樣選下去嗎？

他說，張善政一邊說君子之爭，一邊讓國民黨不斷抹黑、造謠，打負面選舉，相信不會是桃園市民期待、樂見的事。

林智堅表示，論文是2008年4月和老師聯名發表，6月完成論文口試，7月科管局才結案，時序很清楚。

他說，國民黨不斷用「複製、貼上」方式在這議題作文章，尤其指控的立委在社群網站臉書（Facebook）提的疑慮已不是問號而是驚嘆號，如說他竊取、洩密，「請問證據何在？」如果有證據，歡迎提告，如果沒有，團隊會蒐集相關資料，未來會有法律行動。（編輯：李明宗）1110722