力挺林智堅選桃市長 鄭文燦：沒有陣前換將說法

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（中央社記者魯鋼駿桃園22日電）桃園市長鄭文燦接受媒體專訪時被問到民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波，鄭文燦指出，選舉與論文應分開處理，論文的部分需要林智堅好好說明，黨內沒有陣前換將的說法。

鄭文燦接受平面媒體的網路節目「官我什麼事」專訪，節目今天上午播出，專訪內容談及林智堅在新竹市的施政表現、目前在桃園打選戰的情況，以及對於碩士論文風波的看法。

對於外界有人批評林智堅「落跑」到桃園選舉，鄭文燦表示，民進黨提名的原則、選對會的策略，就是找出最好、最強、最適合的參選人，過去藍綠政治人物任期未滿轉跑道的例子很多。

鄭文燦說，例如國民黨主席朱立倫在桃園市長任期未滿就接任行政院副院長，接著再選新北市長，所以所謂「做好做滿」的標準，不應只適用林智堅。

鄭文燦指出，林智堅絕對是改變新竹市的重要市長，在主政的7年半期間讓新竹市成為全台最幸福城市，新竹市、桃園市分別是非六都與六都中進步最快的城市，這些成績足以對新竹市民有交代。

談到林智堅與國民黨桃園市長參選人張善政的優劣勢，鄭文燦說，桃園與新竹市是同個生活圈，不論居民、產業，或是工作地與居住地交錯，就民調上來看，林智堅在桃園的接受度、支持度高，且領先張善政，如何把這份好感及支持在選戰過程發揮極致，是林智堅最大挑戰。

鄭文燦指出，新竹市與桃園的治理模式很接近，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、產業、教育、文化、環境與城市改造，所以林智堅要凸顯優點很容易，相信林智堅到桃園一定可以無縫接軌，創造下一個黃金10年。

鄭文燦說，張善政有很好的學歷，過去是學者從政，但對地方確實比較陌生，他希望這場選舉不要變成抹黑比賽，畢竟是要選一個能夠讓城市不斷翻新、進步、成長的參選人，相信選民也認同這一點。

對於林智堅的論文判定若出現不利結果是否可能陣前換將，鄭文燦指出，沒有陣前換將的說法，目前林智堅在準備論文形成的各種資料，包括與指導教授的E-mail、電腦內資料，這個都是可以鑑定的。

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鄭文燦說，林智堅有針對論文形成做過說明，不應對這件事情無限上綱，否定學校、系所及指導過的教授，認為學術歸學術，應與選舉分開處理，論文的部分需要由林智堅與其指導教授好好說明。

對於外傳鄭文燦可能接任行政院長後再挑戰2024總統大選，鄭文燦表示，對於總統蔡英文來說，完成執政目標、開展未來布局是最重要的，目前他要把桃園市政工做收尾，將角色扮演好；至於2024年由誰來扮演什麼角色，相信未來會有最好的安排。（編輯：戴光育）1110722