陳時中：需要更體諒市民及員工 讓市政越來越好

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（中央社記者蕭博文台北22日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天赴松山慈祐宮參香後指出，需要更體諒市民、員工的人入主市政府，讓市政越來越好，也需要議員監督，讓會做事情團隊做對事情，讓地方更加繁榮。

陳時中今天上午赴松山慈祐宮參香，並接受媒體聯訪。媒體問到，拜訪慈祐宮是否意味加強組織戰，以及與市議員、議員參選人合辦見面會是否也是組織戰一部分。對此，陳時中表示，主要是要讓大家多認識、向市民多報告。

陳時中指出，市府要會做事、努力做，「現在市府員工也非常優秀，怎麼樣有能夠更體諒市民、更體諒員工、更有領導力、更有協調力的人入主市政府，帶領市府員工把市政做得越來越好。」

陳時中說，努力做也要做對事，所以需要議員的監督及提供地方需要，如此會做事情的團隊才會做對事情，做好事情、做對事情，地方一定繁榮、越來越好。

媒體詢問，外界指稱陳時中是繼前總統陳水扁後，最有可能贏得台北市長的民進黨參選人，若採「阿扁模式」可能會當選，若採前立委姚文智「阿智模式」可能不會當選。

對此，陳時中回應，有人提醒是否要採「阿中模式」，他會努力，「阿中做好事情，做對事情，希望市民的支持。」

針對有民調指稱陳時中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫不滿意度高，陳時中說，防疫成績至少有75分，指揮團隊會持續努力，而且世界都在評比，相關成績在世界上都看得到，台灣成績是值得大家尊重的。

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陳時中指出，台灣在世界能見度變高，是一個好的防疫成績，讓大家看到台灣如何共好、全民防疫，在世界公共衛生史上將來也會記上一筆。

有關萬華破口說，陳時中表示，第一時間即在指揮中心對於用詞、用字不精確表達歉意，當時大家都很辛苦，例如台北市沒有建立防疫旅館經驗，中央就請國軍幫忙，大家都是一心想把疫情控制，也沒有故意要講誰怎麼樣，還是一直強調全民防疫、抗疫。（編輯：戴光育）1110722