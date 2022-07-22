張善政：對手有行政資源 但仍有信心打贏選戰

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國民黨桃園市長參選人張善政（右2）22日在桃園市議會副議長李曉鐘（左3）等人陪同下，至虎頭山森林公園健行。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月22日

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（中央社記者葉臻桃園22日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，他在打一場「不對稱的戰爭」，即便對手有行政資源，仍有信心把仗打贏；林智堅論文事件應釐清，有越來越多的細節浮出檯面是好事。

國民黨籍立法委員林奕華昨天說，科技部新竹科學園區管理局公文證明，民進黨桃園市長參選人林智堅未取得授權，也沒申請使用資料。

張善政今天上午至虎頭山森林公園健行，並到明倫三聖宮參拜，接受媒體聯訪時被問及此事，他說，論文事件應該儘量把細節釐清，外界才比較好判斷事情的對錯，隨著時間，越來越多的細節浮出檯面，這是好事。

張善政也說，只要能夠把事情講清楚，就沒有什麼抹黑不抹黑，讓事實呈現這最重要，他強調，政治人物講的是誠信不是學問，「誠信比學問重要」，只要能確立誠信的基礎，就沒有抹黑不抹黑的顧慮。

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針對桃園市長鄭文燦和林智堅在市長官邸與工會成員宴席，是否認為行政不中立？張善政表示，現在是在打一場「不對稱的戰爭」，但即便對手有行政資源在手上，還是會繼續努力走自己的路，希望能夠把這場仗打贏，也很有信心。

張善政也說，今天桃園市議會副議長李曉鐘也有陪他走了一段步道，就是地方朋友逐漸在整合的證明，一切都在逐步進行中，請大家拭目以待，大家要有信心。（編輯：黃世雅）1110722