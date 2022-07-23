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陳時中添助力 謝金河、鄭麗君及姚文智提建言

2022/7/23 13:05
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中今天說，邀各領域專家聚焦交流市民關心議題，包含財信傳媒董事長謝金河、前文化部長鄭麗君與前立法委員姚文智，凝聚專業意見並具體實踐。

陳時中在社群網站臉書（Facebook）發文表示，力邀深耕國會多年、十分熟稔立法政策與民主史的民進黨籍立委管碧玲為「競選總部政策小組」總召集人，並邀包括財經、民政、文化、藝術及觀光各領域專家，交流市民關心議題。

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此外，陳時中說，邀謝金河剖析國內、外產經趨勢；鄭麗君與姚文智分享如何打造魅力首都；晶華國際酒店股份有限公司董事長潘思亮也贈書給他，分享COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後觀光發展的看法，專家們指導讓他學到很多。

他說，「阿中模式」就是努力做、做對事，凝聚專業意見並具體實踐。過去參與公共事務與中央政府決策，他是整合大家意見、讓事情圓滿的協調者，現在願當學習者，汲取眾人經驗，讓政策更完善，眾志成城解決問題；廣博了解後，也有自己想法，跟市民站在一起，把自己放小，做對的事。（編輯：李明宗）1110723

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