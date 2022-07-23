國民黨指論文和陳明通相似 林智堅遺憾負面選舉

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民進黨桃園市長參選人林智堅（左4）23日出席台灣基進桃園黨部喬遷茶會暨北台灣前進陣線成立大會，希望用行動支持更多有台灣本土意識、支持台灣年輕朋友參政的政黨，也盼未來能擴大合作量能，讓桃園隊服務與建設不分黨派。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月23日

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）國民黨立委今天再度針對林智堅的論文召開記者會，林智堅說，國民黨在桃園市長的選舉上，沒有想要提出政績及政見，似乎只想用負面選舉做為主軸和基調，令人感到遺憾。

民進黨桃園市長參選人林智堅中午出席台灣基進桃園黨部喬遷茶會暨北台灣前進陣線成立大會，他在會前接受媒體聯訪，對於國民黨指他的論文和當年指導教授、現任國安局長陳明通文章多處相似。

林智堅表示，對國民黨在論文事件上透過一而再、再而三的記者會，他覺得這是一個令人非常遺憾的事情，看起來國民黨在桃園市長的選舉上，沒有想要提出政績、政見，似乎就是要用負面選舉來做為選舉的主軸和基調。

林智堅說，這段時間，他在桃園市勤跑基層的感受是，大家肯定桃園市長鄭文燦8年來的市政成果，也期盼這樣成果可以延續下去。因此，團隊會持續按照自己的選舉步調勤跑基層，在最短時間提出政見，也會用過去政績來向桃園市的鄉親做說明。

記者又問，今天出席基進黨的活動，是否為跨黨派出擊。林智堅指出，過去8年，他和鄭文燦在新竹和桃園的執政都是不分藍綠，也在2018年的選舉驗證，建設不分藍綠、施政不分藍綠就可以推倒藍綠的高牆。

林智堅表示，今天到台灣基進黨喬遷誌慶，是用行動支持更多有台灣本土意識、支持台灣年輕朋友參政的政黨，希望未來能擴大這樣合作量能，讓桃園隊服務與建設不分黨派。

鄭文燦說，台灣隊的陣容當然會越來越大，對於台灣有共識，不過也尊重基進黨的主題性及發展空間，基進黨提名的議員不多，在桃園區目前只有提名一人，在大方向和大原則上，雙方都有能力形成最大的共識，民進黨的參選人很優秀，他非常有信心，對基進黨的參選人也給予祝福。（編輯：張銘坤）1110723