不讓陳時中、黃珊珊專美於前 蔣萬安也將出書

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊接連出書，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，他的新書也即將發布，讓大家更了解多個面向的他，時間及書名都請拭目以待。

陳時中、黃珊珊分別出版新書「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」及「黃珊珊：33個人生故事」，今天上、下午舉辦新書發表會。

蔣萬安上午出席北投區111年健行活動後接受媒體聯訪表示，他的新書也即將發布，讓大家更了解多個面向的蔣萬安，他不只是立委，也是兩個孩子的爸、新創律師，將帶給台北市無限的可能與希望。

媒體追問，何時發布、是否為自傳類及書名。蔣萬安回應，很快，等完整規劃好，就會在適當時機讓大家看到，請大家拭目以待。

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此外，黃珊珊昨天晚間臨時新增行程，今天上午與蔣萬安同場，活動開跑前帶著民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳思宇一起上台帶動跳，跳完後分頭向民眾打招呼，雙方全程零互動。

媒體詢問，有藍營家庭分裂，大伯投黃珊珊、伯母投蔣萬安。黃珊珊受訪時說，開心選舉、快樂投票，每個人都要做自己的主人。蔣萬安說，「聽某喙，大富貴」，相信伯父最後一定會聽伯母的話。（編輯：管中維）1110724