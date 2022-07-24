更多編輯台推薦新聞：
影片／瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

影片／瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖
生活

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
萬安演習明登場 北市須離車疏散拒配合最高罰15萬
首頁 / 政治

不讓陳時中、黃珊珊專美於前 蔣萬安也將出書

2022/7/24 09:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北24日電）民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊接連出書，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，他的新書也即將發布，讓大家更了解多個面向的他，時間及書名都請拭目以待。

陳時中、黃珊珊分別出版新書「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」及「黃珊珊：33個人生故事」，今天上、下午舉辦新書發表會。

蔣萬安上午出席北投區111年健行活動後接受媒體聯訪表示，他的新書也即將發布，讓大家更了解多個面向的蔣萬安，他不只是立委，也是兩個孩子的爸、新創律師，將帶給台北市無限的可能與希望。

媒體追問，何時發布、是否為自傳類及書名。蔣萬安回應，很快，等完整規劃好，就會在適當時機讓大家看到，請大家拭目以待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，黃珊珊昨天晚間臨時新增行程，今天上午與蔣萬安同場，活動開跑前帶著民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳思宇一起上台帶動跳，跳完後分頭向民眾打招呼，雙方全程零互動。

媒體詢問，有藍營家庭分裂，大伯投黃珊珊、伯母投蔣萬安。黃珊珊受訪時說，開心選舉、快樂投票，每個人都要做自己的主人。蔣萬安說，「聽某喙，大富貴」，相信伯父最後一定會聽伯母的話。（編輯：管中維）1110724

蔣萬安
洪孟楷入發言人團隊 蔣萬安：戰力將更強 蔣萬安選情引基層憂慮 朱立倫啟動黨機器協助
黃珊珊
柯文哲選總統意願強 陳時中指黃珊珊難擺脫其陰影 黃珊珊：常去看宋楚瑜 沒討論選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族