鄧振中奔波歐美確診 談判老將笑談「得學一次乖」

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（中央社記者賴于榛台北24日電）疫情趨緩，行政院政務委員鄧振中這一個月來，來往歐洲與美洲大陸，為台美21世紀貿易倡議，以及遊說CPTPP成員國奔波，卻沒料到在墨西哥確診坐困旅館，部分重要行程只好視訊進行；他笑說，「老歸老了，還是要學一次乖。」

鄧振中6月遠赴海外，任務多元，除參與在瑞士日內瓦的世界貿易組織（WTO）部長級會議，也到正申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）的英國訪問，蒐集申請入會相關資訊，原先還要率團參與美國華府的「選擇美國Select USA投資高峰會」、出席 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 首次會議，卻在離開倫敦，抵達墨西哥時確診。

鄧振中返台後接受中央社專訪時，儘管忙碌依舊，整個人神清氣爽、氣色相當好，他笑說，難得到了墨西哥，想要拉近兩國關係，卻因確診被關在旅館，很掃興，相關拜會行程只好改以視訊進行。

過去墨西哥與台灣官方層級往來較少，鄧振中是多年來公開到墨西哥訪問最高層級台灣官員；他坦言，過去台灣與墨西哥關係較為生疏，必須增加互動、爭取支持。

他表示，國際互動因疫情一度慢下來，但近日陸續恢復，有機會當然要出國面對面互動，除與過去對口搏感情，也要認識新的對口官員，比起視訊只能固定時間溝通，實際見面談的時間比較有彈性，相處也較自在，「視訊是無法取代實體見面的」。

對於此行收穫，在貿易談判領域超過30年的鄧振中說，其實這都是累積的過程，很多時候單方面思考國際貿易不一定對，除了參考公開的文本範例，可以的話，仍要親眼確認各國作法，互相討論交換意見。

一個月內橫跨歐洲、亞洲、美洲奔波，還一度確診，可說是辛苦行程，但他表示，「辛苦還好啦，事情碰到了就要去做，遺憾是沒有完全按照計畫去做」。

總是哈哈大笑，渾身充滿正能量的鄧振中不忘調侃自己說，「老了歸老了，還是要學一次乖」，未來在計畫時候，也會把類似狀況都考慮進去，持續爭取台灣的國際貿易空間。（編輯：林淑媛）1110724