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新竹棒球場缺失 國民黨籲相關單位立即介入調查

2022/7/24 16:32
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（中央社記者王承中台北24日電）職棒球員反映新竹市立棒球場重建後仍有缺失。國民黨文傳會副主委林家興今天表示，顯然有驗收責任歸屬的嚴重問題，呼籲相關單位應立即介入調查，還給新竹市民一個安全的棒球場。

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，7月22日起安排3連戰，但前兩天比賽打完浮現不少狀況。前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅23日向關愛棒球的朋友及球團致歉，並表示責任由他一肩扛起。

針對新竹棒球場的缺失，林家興今天透過新聞稿指出，林智堅花了新台幣12億元納稅人的錢、打造總統蔡英文風光開幕的新竹棒球場，卻爆出施工品質堪虞與營造廠商有過失爭議，導致接連讓球員受傷、球迷不滿的情況，顯然有驗收責任歸屬的嚴重問題。

林家興呼籲，相關單位應立即介入調查，還給新竹市民一個安全的棒球場，還給台灣社會一個公正廉明的選舉與社會風氣。

此外，國民黨立法院黨團總召曾銘宗在立法院接受媒體聯訪時表示，真的超級誇張，當初經費從7億元增加到12億元，結果啟用才兩天就造成球員受傷，國民黨團呼籲審計部、檢調應趕快介入調查。（編輯：蘇志宗）1110724

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