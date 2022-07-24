張善政談「工程師治理」 實事求是做到最好

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）國民黨桃園市長參選人張善政今晚在臉書（Facebook）發文表示，桃園需要「工程師治理」，並說就是透過實事求是的精神、精確嚴格的品管、做到最好的期待，用專業守護市民的安全。

張善政表示，他當年接下國科會電腦中心主任，從找經費、找顧問公司規劃、監督招標過程等都親自參與，運用自身土木專業評估承接的營造廠，判斷他們確實可以把計劃做好。還自己跑到審計部溝通，保證會親自下去「盯」整個工程，才終於順利開工。

張善政指出，公家的工程會遇到預算限制、法令規章、防弊措施等，實際施工則可能遇到變更設計、進度落後時的趕工等問題。無論如何，涉及公共安全，絕對馬虎不得。

張善政說，身為學工程出身的科技人，當他決定參選桃園市長時，時時浮在心頭的就是三個字「工程師」，他心目中的「工程師治理」，有三個「就是」，就是實事求是的精神、就是精確嚴格的品管、就是做到最好的期待。

他表示，無論是蓋一座球場、鋪一條馬路，還是建一座科學園區，如果沒有做到這三個「就是」，只想依靠花大錢包裝、宣傳，只會導致「金玉其外，敗絮其中」。

張善政指出，輕則動輒十數億的政府預算、民脂民膏被浪費，重則可能造成人員的傷害，為市民帶來不便甚至危險。最重要的是，一旦導致損害發生，再多的扛責、道歉都無濟於事。

張善政說，如果他有幸當選桃園市長，必定秉持「工程師治理」的人生信條，用畢生的土木專業與經驗，為桃園打造品質一流的公共建設，讓桃園市民的家鄉幸福又安全。（編輯：唐聲揚）1110724