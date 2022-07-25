李登輝逝世將屆2週年 台灣基進辦系列紀念活動

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（中央社記者王揚宇台北25日電）台灣基進今天舉辦記者會表示，30日為台灣民主之父、故總統李登輝逝世2週年紀念日，而日本前首相安倍晉三日前不幸遇刺身亡，台灣基進將於28日起舉辦系列紀念活動，傳承他們的理念和精神。

台灣基進秘書長王興煥等人今天召開記者會表示，李登輝是台灣民主化與本土化的奠基者，而台灣經由本土化與民主化，逐漸邁向獨立的大門，又適逢美日同盟所形成的新國際格局，在20年來最順風的時刻，本土政權應該適度地催一催油門，讓台灣往新共和的方向加速。

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台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，安倍晉三留給世人最大也影響最深的政治遺產之一，當屬有關印太戰略這個攸關世局的地緣政治概念與框架。這個基於合作而非對抗的框架合作協議，如今早已成為多國與國際間各國的共識與共同價值，不會因斯人離去而消逝，反而將日益深化與茁壯。

台灣基進也公布系列活動內容，包括7月28日將於台中市默契咖啡舉辦「民主化與國家化—李登輝總統執政的意義」講座；7月29日在高雄市音樂館舉辦「守護民主遺志」紀念音樂會；8月5日在台灣基進中彰投黨部辦公室舉辦「後安倍時代的印太戰略」講座。詳情可見台灣基進臉書粉絲專頁。（編輯：蘇志宗）1110725